Покупка недвижимости
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Девочки, помогите советом! Ищу квартиру в Тюмени для семьи с двумя детьми. Хочется, чтобы были высокие потолки, современная планировка и обязательно хорошая детская площадка во дворе. Может кто-то недавно покупал жильё и может посоветовать?
