Покупка недвижимости

Сообщение zevc » Сегодня, 14:16

Девочки, помогите советом! Ищу квартиру в Тюмени для семьи с двумя детьми. Хочется, чтобы были высокие потолки, современная планировка и обязательно хорошая детская площадка во дворе. Может кто-то недавно покупал жильё и может посоветовать?
