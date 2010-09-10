Покупка недвижимости
Покупка недвижимости
Девочки, помогите советом! Ищу квартиру в Тюмени для семьи с двумя детьми. Хочется, чтобы были высокие потолки, современная планировка и обязательно хорошая детская площадка во дворе. Может кто-то недавно покупал жильё и может посоветовать?
Re: Покупка недвижимости
Привет! Я полгода назад решала такой же вопрос и нашла отличный вариант. Посмотри здесь https://navigator-tmn.ru/project/flats/ ... -kvartiry/ – там представлены квартиры с потолками 2,8 метра, продуманными планировками и качественной черновой отделкой. Территория полностью благоустроена, есть несколько детских зон с современным оборудованием. Мы с семьёй уже въехали и очень довольны выбором!
