Покупка недвижимости

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3095
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка недвижимости

Сообщение zevc » Сегодня, 14:16

Девочки, помогите советом! Ищу квартиру в Тюмени для семьи с двумя детьми. Хочется, чтобы были высокие потолки, современная планировка и обязательно хорошая детская площадка во дворе. Может кто-то недавно покупал жильё и может посоветовать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3095
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка недвижимости

Сообщение klonik » Сегодня, 18:42

Привет! Я полгода назад решала такой же вопрос и нашла отличный вариант. Посмотри здесь https://navigator-tmn.ru/project/flats/ ... -kvartiry/ – там представлены квартиры с потолками 2,8 метра, продуманными планировками и качественной черновой отделкой. Территория полностью благоустроена, есть несколько детских зон с современным оборудованием. Мы с семьёй уже въехали и очень довольны выбором!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей