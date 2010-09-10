Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Почему люди пишут негативные отзывы на казино? Я раньше никогда не играла, зашла в то, которое по отзывам ужас ужасный и что думаете – я выиграла. С первого раза, небольшую, но приятную для меня сумму. И как вот теперь отзывам верить?
Re: Подскажите
И вывели деньги без проблем? Просто если в отзывах пишут, что, например, в JB.com выиграть невозможно – это отзыв человека, которому не повезло. Потому что постоянно выигрывать ну никак нельзя. А вот если люди пишут, что тут проблемы с выводом, что заблокировали просто так, то к таким отзывам стоит прислушаться. Просто потому, что обвинять казино в том, чего оно не совершало просто глупо.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя