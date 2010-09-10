Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Почему люди пишут негативные отзывы на казино? Я раньше никогда не играла, зашла в то, которое по отзывам ужас ужасный и что думаете – я выиграла. С первого раза, небольшую, но приятную для меня сумму. И как вот теперь отзывам верить?