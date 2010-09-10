Ремонт станков КЖ, РТ КЗТС, Рафамет, ОШ, прессов ПБ,ПА, ПО, домкратов
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:21
- Откуда: Москва, Московская обл
- Контактная информация:
Ремонт станков КЖ, РТ КЗТС, Рафамет, ОШ, прессов ПБ,ПА, ПО, домкратов
Мы предлагаем капитальный ремонт и поставку отдельных узлов колесообрабатывающих станков
Колесообрабатывающих станков:
- фирмы «RAFAMET» (Польша): UBB-112, UBB-112/2, UBB-125, UBB-150, UGD-150 и др.
· Кузнечно-прессового оборудования для формирования колесных пар:
- ПА3434, ПА3438, П6330, ПБ6332, П6730, П6736, ПА6738, П6738Б, П6740
колесотокарный станок 1836М.10, КЖ1836Б, 1836А
- колесофрезерный КЖ-20, КЖ-20Б, КЖ-20ТФ1, КЖ-20МХ
- осе-токарные КЖ1832, КЖ1833
- токарно-накатные КЖ1840, КЖ1841, КЖ1842, КЖ1843, КЖ1844
- токарные 1А660, 1А665, 1А670, 1А675 и др
Ремонтируем оборудование локомотивного вагонного депо ЖД.
https://egmash.fis.ru
тел: +7 4822 418710, 418056
Колесообрабатывающих станков:
- фирмы «RAFAMET» (Польша): UBB-112, UBB-112/2, UBB-125, UBB-150, UGD-150 и др.
· Кузнечно-прессового оборудования для формирования колесных пар:
- ПА3434, ПА3438, П6330, ПБ6332, П6730, П6736, ПА6738, П6738Б, П6740
колесотокарный станок 1836М.10, КЖ1836Б, 1836А
- колесофрезерный КЖ-20, КЖ-20Б, КЖ-20ТФ1, КЖ-20МХ
- осе-токарные КЖ1832, КЖ1833
- токарно-накатные КЖ1840, КЖ1841, КЖ1842, КЖ1843, КЖ1844
- токарные 1А660, 1А665, 1А670, 1А675 и др
Ремонтируем оборудование локомотивного вагонного депо ЖД.
https://egmash.fis.ru
тел: +7 4822 418710, 418056
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость