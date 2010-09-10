Грузовые шины
Где в Казахстане выгоднее и надежнее приобрести грузовые шины? Подскажите мне магазин, компанию, которая занимается реализацией таких шин и вообще, на что вы мне подскажите посмотреть при выборе? Поделитесь своим опытом, думаю такая информация будет очень многим владельцам и водителям грузовых автомобилей полезна.
