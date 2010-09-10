Грузовые шины

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3101
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузовые шины

Сообщение zevc » Сегодня, 16:55

Где в Казахстане выгоднее и надежнее приобрести грузовые шины? Подскажите мне магазин, компанию, которая занимается реализацией таких шин и вообще, на что вы мне подскажите посмотреть при выборе? Поделитесь своим опытом, думаю такая информация будет очень многим владельцам и водителям грузовых автомобилей полезна.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость