zevc
Сообщение zevc »

Где в Казахстане выгоднее и надежнее приобрести грузовые шины? Подскажите мне магазин, компанию, которая занимается реализацией таких шин и вообще, на что вы мне подскажите посмотреть при выборе? Поделитесь своим опытом, думаю такая информация будет очень многим владельцам и водителям грузовых автомобилей полезна.
klonik
Re: Грузовые шины

Сообщение klonik »

Мы покупаем практически всегда только тут https://shop.emicompany.kz/catalog/gruzovye . Магазин, проверенный уже годами, надежный и всегда делает нам хорошее предложение. Выбор очень большой на самом деле грузовых покрышек, вы сами в этом сможете убедиться, посетив магазин. Есть доставка, да и ценник на такие покрышки не высокий. Даже советую вам посмотреть в этом интернет-магазине, может вы найдете для себя подходящую. А так, придерживайтесь, что для международных и междугородних грузоперевозок подойдут шины с надёжным сцеплением с асфальтом в разных погодных условиях, топливной экономичностью, низким уровнем шума. Для региональных транспортировок грузов — шины со значительным количеством продольных канавок для эффективного отвода воды и поперечных канавок для уверенного старта на заснеженных покрытиях. Для грузоперевозок в городских условиях — шины с надёжным каркасом, так как транспорт часто притормаживает и маневрирует, рискуя повредить боковые части покрышек.
