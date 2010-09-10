Женское нижнее белье

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Женское нижнее белье

Сообщение zevc » Сегодня, 17:10

Девочки, подскажите! Давно хотела обновить свой гардероб нижнего белья, но никак не могу найти магазин с действительно качественными вещами. Хочется что-то стильное, удобное и при этом по адекватной цене. Может кто-то знает хорошие места?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Привет! Я недавно открыла для себя Belle Femme и осталась в полном восторге от ассортимента! Там представлены коллекции нижнего белья на любой вкус – от повседневных комплектов до роскошных кружевных моделей. Качество материалов превосходное, всё сидит идеально по фигуре. Цены приятно удивили, особенно учитывая такое качество. Заказывала уже несколько раз – доставка быстрая, упаковка красивая. Очень рекомендую!
