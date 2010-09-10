Сообщение zevc » Сегодня, 17:19

Здравствуйте! Недавно у мамы обнаружили повышенный сахар, и врач сказал, что нужно серьёзно следить за питанием и образом жизни. Я растерялась, потому что информации много, а что из неё правда – непонятно. Где можно найти проверенные материалы и рекомендации?