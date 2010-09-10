Диабет
Диабет
Здравствуйте! Недавно у мамы обнаружили повышенный сахар, и врач сказал, что нужно серьёзно следить за питанием и образом жизни. Я растерялась, потому что информации много, а что из неё правда – непонятно. Где можно найти проверенные материалы и рекомендации?
Re: Диабет
Привет! Я тоже столкнулась с этим год назад, когда у папы диагностировали диабет второго типа. Нашла отличный ресурс о диабете, где эксперты и врачи делятся актуальной информацией, а ещё там есть истории реальных людей с их опытом. Мне это очень помогло разобраться в питании, физических нагрузках и контроле сахара. Теперь мы с папой чувствуем себя увереннее и спокойнее каждый день.
