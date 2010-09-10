Сообщение zevc » 20 минут назад

Девочки, а как вы справляетесь с плохим качеством воды в Москве? У меня ее в доме маленький ребенок и я по поводу этого очень переживаю. Супруг поставил фильтры, если честно ситуацию это не улучшило. У всех ли в Москве плохая вода или только в нашем районе?