Питьевая вода

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3101
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Питьевая вода

Сообщение zevc » Сегодня, 18:00

Девочки, а как вы справляетесь с плохим качеством воды в Москве? У меня ее в доме маленький ребенок и я по поводу этого очень переживаю. Супруг поставил фильтры, если честно ситуацию это не улучшило. У всех ли в Москве плохая вода или только в нашем районе?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3101
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Питьевая вода

Сообщение klonik » 12 минут назад

Да и у нас если честно, не очень качество воды. Тоже по первой поставили фильтры, да и сами пользовались фильтрами-кувшинами. Думали, что ситуация таким вот образом улучшиться. Если покушать сварить, вскипятить еще пойдет такая вода пойдет. То пить ее было просто невозможно. Теперь доставка питьевой воды на дом в Москве https://mywatershop.ru/ наш постоянный ритуал можно сказать. В принципе у меня многие знакомые тоже заказывают так воду с доставкой на дом и нравится. Для того чтобы попить, не кипятя мне кажется отлично на самом деле. Тем более сейчас многие покупают детскую воду с доставкой, очень удобно. Потому что из магазина все равно не натаскаешь большого количества воды.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость