Питьевая вода
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Питьевая вода
Девочки, а как вы справляетесь с плохим качеством воды в Москве? У меня ее в доме маленький ребенок и я по поводу этого очень переживаю. Супруг поставил фильтры, если честно ситуацию это не улучшило. У всех ли в Москве плохая вода или только в нашем районе?
Re: Питьевая вода
Да и у нас если честно, не очень качество воды. Тоже по первой поставили фильтры, да и сами пользовались фильтрами-кувшинами. Думали, что ситуация таким вот образом улучшиться. Если покушать сварить, вскипятить еще пойдет такая вода пойдет. То пить ее было просто невозможно. Теперь доставка питьевой воды на дом в Москве https://mywatershop.ru/ наш постоянный ритуал можно сказать. В принципе у меня многие знакомые тоже заказывают так воду с доставкой на дом и нравится. Для того чтобы попить, не кипятя мне кажется отлично на самом деле. Тем более сейчас многие покупают детскую воду с доставкой, очень удобно. Потому что из магазина все равно не натаскаешь большого количества воды.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость