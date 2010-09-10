Аккумулятор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Аккумулятор
Наш старый вилочный погрузчик начал очень быстро садиться. Работаем в одну смену, но заряда уже не хватает, пора менять АКБ. Машина американская, нам рекомендуют посмотреть в сторону бренда Trojan. Кто пользовался? Стоит ли брать или есть хорошие аналоги?
Re: Аккумулятор
Есть опыт работы с Trojan, могу сказать, что для нас это эталон среди тяговых аккумуляторов для погрузчиков, особенно для интенсивной работы. У них просто огромный ресурс циклов зарядки (глубокого разряда) и стабильная отдача тока даже в конце смены. Да, они дороже многих аналогов, но их долговечность обычно оправдывает вложения. Смену будут тянуть спокойно, мы не жалуемся.
