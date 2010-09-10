iiko для ресторанов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
iiko для ресторанов
У нас сотрудники часто забывают внести остатки, каждая смена ведет учет в своей программе – работать в таких условиях просто невозможно. Даже понять реальную себестоимость блюд сложно — все на экселе и по привычке, из-за этого постоянно перерасход продуктов. Как автоматизировать учет, чтобы видеть все по складу и закупкам в реальном времени?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя