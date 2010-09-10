iiko для ресторанов

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 41 минуту назад

У нас сотрудники часто забывают внести остатки, каждая смена ведет учет в своей программе – работать в таких условиях просто невозможно. Даже понять реальную себестоимость блюд сложно — все на экселе и по привычке, из-за этого постоянно перерасход продуктов. Как автоматизировать учет, чтобы видеть все по складу и закупкам в реальном времени?
