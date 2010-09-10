iiko для ресторанов
iiko для ресторанов
У нас сотрудники часто забывают внести остатки, каждая смена ведет учет в своей программе – работать в таких условиях просто невозможно. Даже понять реальную себестоимость блюд сложно — все на экселе и по привычке, из-за этого постоянно перерасход продуктов. Как автоматизировать учет, чтобы видеть все по складу и закупкам в реальном времени?
Re: iiko для ресторанов
Была точно такая же проблема, пока не решили [URL=https://open-s.info/prices/]iiko купить[/URL через компанию Open-S. Ребята помогли полностью наладить учет товаров, себестоимость автоматически высчитывается, видно где и что списывается — иски исчезли, контроль стал намного проще. Настроили систему под нашу кухню и научили всех ей пользоваться, теперь порядок и по складу, и по меню.
