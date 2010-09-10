Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Добрый день! Ищу в Казани компанию, которая предлагает разнообразный металлорежущий предмет. Если вы знаете компанию, которая реализует такие инструменты или производит хотя бы подскажите? Я буду вам за информацию очень признательна, тем более будет вообще хорошо если вы сами в эту компанию обращались.