zevc
Металлорежущий инструмент

Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Добрый день! Ищу в Казани компанию, которая предлагает разнообразный металлорежущий предмет. Если вы знаете компанию, которая реализует такие инструменты или производит хотя бы подскажите? Я буду вам за информацию очень признательна, тем более будет вообще хорошо если вы сами в эту компанию обращались.
klonik
Re: Металлорежущий инструмент

Сообщение klonik » 18 минут назад

На самом деле сейчас есть несколько компаний, которые занимаются продажей металлорежущих инструментов. Но, если честно, мы пробовали разного производства и из всех нам понравился металлорежущий инструмент от компании «КТЦ РУ». Тем более компания предлагает широкий ассортимент металлорежущего инструмента. Думаю, вы с легкостью сможете найти официальный сайт компании и сами посмотреть какие инструменты они вообще предлагают. Кроме этого, компания выполняет заказы по разработке и изготовлению специального металлорежущего инструмента в соответствии с потребностями заказчика, предлагает техническую поддержку, подбор инструмента по чертежам или аналогам, разработку технологического процесса и рекомендации по режимам резания.
