Стоматология
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Стоматология
Добрый вечер! Ребят, поделитесь, как проходит профессиональная чистка зубов в клинике «Жемчужина»? Как часто делаете? Спасибо за отзывы.
Re: Стоматология
Привет! Профессиональная чистка зубов в Жемчужина Дзержинск включает удаление зубного налёта и твёрдого зубного камня с помощью ультразвука и специальных инструментов. Затем зубы полируют, чтобы препятствовать повторному образованию налёта. Значительно улучшается внешний вид зубов. Я прохожу чистку раз в год для поддержания здоровья.
