Стоматология

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 17:06

Добрый вечер! Ребят, поделитесь, как проходит профессиональная чистка зубов в клинике «Жемчужина»? Как часто делаете? Спасибо за отзывы.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 20:36

Привет! Профессиональная чистка зубов в Жемчужина Дзержинск включает удаление зубного налёта и твёрдого зубного камня с помощью ультразвука и специальных инструментов. Затем зубы полируют, чтобы препятствовать повторному образованию налёта. Значительно улучшается внешний вид зубов. Я прохожу чистку раз в год для поддержания здоровья.
