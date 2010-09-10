Сообщение Fabos » Сегодня, 14:29

Я на китайском маркетплейсе заказал несколько настольных игр. У части из них правила на китайском, у части на английском. Я вообще не кумекаю ни в одном, ни в другом. На русском я в интернете правил не нашёл, видать эти игры у нас не выходили. Я подумал, что было бы неплохо если был бы сервис, который смог бы распознать текст правил и перевести на русский. Есть что-то подобное?