Как перевести правила игр?
Как перевести правила игр?
Я на китайском маркетплейсе заказал несколько настольных игр. У части из них правила на китайском, у части на английском. Я вообще не кумекаю ни в одном, ни в другом. На русском я в интернете правил не нашёл, видать эти игры у нас не выходили. Я подумал, что было бы неплохо если был бы сервис, который смог бы распознать текст правил и перевести на русский. Есть что-то подобное?
Re: Как перевести правила игр?
А ты не в курсе, что многие игры с китайского рынка просто имеют свои названия? А так это точные копии других игрушек. И тебе бы найти как они на самом деле называются и по ним правила почитать. Например игра "Диамант" выходила в английской версии как "Золото инков", а у китайцев она "Сокровище инков". И попробуй в поиске найди правила по ней. Так что ищи отправные точки и найдёшь правила без танцев с бубном.
Re: Как перевести правила игр?
Да вот как раз танцы с бубном - это сидеть и выискивать как и где игра называется. Хотя можно всё сделать проще и быстрее. Телефон с фотокамерой по-любому же есть. Вот и отфоткай все эти бумажки с правилами. А потом можешь эти фото закинуть в переводчик по фото https://pr-cy.ru/app/ocr/. Он тебе текст с правилами и переведёт. Может не литературно, как хотелось бы тебе, а кривовато, но как играть, думаю, будет понятно.
