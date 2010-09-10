Строительные материалы
Занялись ремонтом и столкнулись с такой проблемой, что не может найти недорогие и качественные строительные материалы. Да и если честно в большинстве строительных магазинов выбор не очень большой. Может, вы мне подскажите, в каком магазине лучше всего посмотреть строительные материалы?
