Препарат для почвы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3109
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Препарат для почвы

Сообщение klonik » Вчера, 19:11

Кто-нибудь из вас использовал такой препарат как «Агрофлорин»? Хотелось бы узнать о данном препарате побольше. Если вы подскажите мне, где вообще можно приобрести такой препарат будет вообще отлично. В общем, жду от вас советов и рекомендаций.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3109
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Препарат для почвы

Сообщение zevc » Вчера, 22:33

Вы можете о препарате всю информацию узнать на этой странице https://агрофлорин.рф/ , а также и приобрести у них. Ферментный препарат, который обеспечивает растения всем необходимым для раскрытия генетического потенциала, полноценного роста и развития. Эффективность и широта благоприятного действия на почвы, почвенную микрофлору, семена и растения, подтверждённая ведущими научными институтами и передовыми хозяйствами России, Европы и Азии. У препарата очень низкий расход препарата всего 0,3 литра препарата достаточно для обработки 1 гектара почвы. По содержанию ферментов 1 литр препарата равен 50 литрам микробиологических препаратов. Снижает расход минеральных удобрений, и агрохимикатов до 50% и сокращает использование фунгицидных препаратов на 60–70%.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей