Препарат для почвы
Кто-нибудь из вас использовал такой препарат как «Агрофлорин»? Хотелось бы узнать о данном препарате побольше. Если вы подскажите мне, где вообще можно приобрести такой препарат будет вообще отлично. В общем, жду от вас советов и рекомендаций.
Вы можете о препарате всю информацию узнать на этой странице https://агрофлорин.рф/ , а также и приобрести у них. Ферментный препарат, который обеспечивает растения всем необходимым для раскрытия генетического потенциала, полноценного роста и развития. Эффективность и широта благоприятного действия на почвы, почвенную микрофлору, семена и растения, подтверждённая ведущими научными институтами и передовыми хозяйствами России, Европы и Азии. У препарата очень низкий расход препарата всего 0,3 литра препарата достаточно для обработки 1 гектара почвы. По содержанию ферментов 1 литр препарата равен 50 литрам микробиологических препаратов. Снижает расход минеральных удобрений, и агрохимикатов до 50% и сокращает использование фунгицидных препаратов на 60–70%.
