Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 3109 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Букет невесты Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:48 Я на своей свадьбе выбрала букет из сухоцветов, и это было потрясающе! Такая композиция выглядит стильно, держится годами и не требует ухода. Заказывала на https://plantsanddesign.ru , там огромный выбор и индивидуальный подход к каждой невесте. Мастера учли все мои пожелания по цветовой гамме и стилю. Теперь этот букет украшает мою спальню и каждый день напоминает о самом счастливом дне! Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»