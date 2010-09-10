Букет невесты

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Букет невесты

Сообщение klonik » Вчера, 19:16

Подскажите, где можно заказать необычный букет невесты? Хочется что-то оригинальное, не классические розы. Интересуют варианты, которые долго сохранят свой вид и будут напоминать о свадьбе.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Букет невесты

Сообщение zevc » Вчера, 22:48

Я на своей свадьбе выбрала букет из сухоцветов, и это было потрясающе! Такая композиция выглядит стильно, держится годами и не требует ухода. Заказывала на https://plantsanddesign.ru , там огромный выбор и индивидуальный подход к каждой невесте. Мастера учли все мои пожелания по цветовой гамме и стилю. Теперь этот букет украшает мою спальню и каждый день напоминает о самом счастливом дне!
