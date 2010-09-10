Кейтеринг

klonik
Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 19:22

Подскажите, как правильно организовать кейтеринг на Масленицу для большой компании? Хочется, чтобы было и вкусно, и атмосферно, но не знаю, с чего начать планирование такого праздника.
zevc
Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 22:39

Организация масленичного застолья требует продуманного подхода! Я заказывала праздничное меню через https://polkovnik-men.ru/povody/na-maslenicu , и осталась в полном восторге. Профессионалы учли все наши пожелания по блюдам, красиво оформили стол в народном стиле, привезли всё вовремя. Блины были с разнообразными начинками, горячие закуски просто таяли во рту!
