Лечение зубов под микроскопом

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Лечение зубов под микроскопом

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 09:59

Девочки, подскажите в какой стоматологической клинике Санкт-Петербурга лечат зубы под микроскопом?
Вернуться к началу
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Лечение зубов под микроскопом

Сообщение Радищева » Сегодня, 11:55

Я знаю, что вот в этой вот клинике Градиент https://gradientstom.ru/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/ лечение зубов под микроскопом проводят. Её адрес Санкт-Петербург, Приморский район и Курортный район, ул. Мебельная 47/1, метро Беговая. А записаться на прием или уточнить цену вы можете по телефону +7 812 920-01-62. Советую потому как знакомая рассказывала, что к ним обращалась с кариесом и успешно его вылечила.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя