Лечение зубов под микроскопом
Девочки, подскажите в какой стоматологической клинике Санкт-Петербурга лечат зубы под микроскопом?
Я знаю, что вот в этой вот клинике Градиент https://gradientstom.ru/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/ лечение зубов под микроскопом проводят. Её адрес Санкт-Петербург, Приморский район и Курортный район, ул. Мебельная 47/1, метро Беговая. А записаться на прием или уточнить цену вы можете по телефону +7 812 920-01-62. Советую потому как знакомая рассказывала, что к ним обращалась с кариесом и успешно его вылечила.
