Широкоформатная печать

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3111
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Широкоформатная печать

Сообщение zevc » Сегодня, 16:43

Какой в Москве есть хороший центр полиграфии и наружной рекламы? Хотелось бы нам иметь дело только с проверенной и надёжной компанией. Поэтому если вы знаете к кому можно нам обратиться, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя