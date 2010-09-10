Широкоформатная печать
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Широкоформатная печать
Какой в Москве есть хороший центр полиграфии и наружной рекламы? Хотелось бы нам иметь дело только с проверенной и надёжной компанией. Поэтому если вы знаете к кому можно нам обратиться, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Широкоформатная печать
Я вам могу посоветовать обратиться в компанию Bvprint. Вы сможете у компании заказать прямую печать, широкоформатную печать, интерьерную печать. Также в компании есть такие услуги как плоттерная резка, ламинация, фрезерно-гравировальные работы. Еще компания занимается производство наружной рекламы, делает мобильные стенды, автобрендирование, фотообои, оформление витрин и печать на досках. Если вы еще не знакомы с этой компанией, советую попробовать что-нибудь у них заказать. Потому что компания предлагает очень хорошие условия для сотрудничества и самое главное делает качественную и надежную печать. Кстати, у этой компании есть официальный сайт, где можно связаться с представителем, и они вам обязательно помогут по поводу услуг и печати.
