Сообщение zevc » Сегодня, 17:21

Порекомендуйте мне надежного поставщика черного и цветного металла? Нужна компания, которая желательно ведет свою деятельность уже не первый год. Может, кто-то заказывает металл постоянно, буду рада очень вашим рекомендациям. Сами мы, к большому сожалению, найти компанию никак не можем.