Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Порекомендуйте мне надежного поставщика черного и цветного металла? Нужна компания, которая желательно ведет свою деятельность уже не первый год. Может, кто-то заказывает металл постоянно, буду рада очень вашим рекомендациям. Сами мы, к большому сожалению, найти компанию никак не можем.
Re: Подскажите
Я вам могу посоветовать обратиться в компанию «Тримет», вот официальная страница компании https://trimet.ru/ . Где вы можете узнать в целом какие услуги предлагает компания. В отличие от многих других компаний, «Тримет» предлагает выгодную цену. Благодаря собственным складским и производственным помещениям компания может предложить более низкие цены по сравнению с конкурентами. Самое главное, что производственный процесс находится под постоянным контролем, а металлопрокат поставляется напрямую со складов крупнейших заводов-производителей, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Я вам рекомендую обратиться в эту компанию, так как условия сотрудничества она предлагает очень хорошие.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя