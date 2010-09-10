Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:21

Порекомендуйте мне надежного поставщика черного и цветного металла? Нужна компания, которая желательно ведет свою деятельность уже не первый год. Может, кто-то заказывает металл постоянно, буду рада очень вашим рекомендациям. Сами мы, к большому сожалению, найти компанию никак не можем.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:25

Я вам могу посоветовать обратиться в компанию «Тримет», вот официальная страница компании https://trimet.ru/ . Где вы можете узнать в целом какие услуги предлагает компания. В отличие от многих других компаний, «Тримет» предлагает выгодную цену. Благодаря собственным складским и производственным помещениям компания может предложить более низкие цены по сравнению с конкурентами. Самое главное, что производственный процесс находится под постоянным контролем, а металлопрокат поставляется напрямую со складов крупнейших заводов-производителей, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Я вам рекомендую обратиться в эту компанию, так как условия сотрудничества она предлагает очень хорошие.
