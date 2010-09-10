Сообщение klonik » Вчера, 18:34

Планируем небольшой ремонт в офисе, за каникулы новогодние хочется освежить стены, заменить пару дверей и сделать нормальное освещение. Время поджимает, а разбираться с кучей подрядчиков не хочется. Где найти исполнителя, чтобы сделал все разом?