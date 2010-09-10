Ремонт коммерческого помещения
Ремонт коммерческого помещения
Планируем небольшой ремонт в офисе, за каникулы новогодние хочется освежить стены, заменить пару дверей и сделать нормальное освещение. Время поджимает, а разбираться с кучей подрядчиков не хочется. Где найти исполнителя, чтобы сделал все разом?
Re: Ремонт коммерческого помещения
Посмотрите тут https://s-cube.ru/ предложения, они берут на себя весь фронт работ, от мелких до комплексных. Все делали под ключ, без лишних нервов. Нам стены покрасили, двери обновили, свет сделали современный и удобный. К тому же ребята всегда были на связи и реально уложились в срок, что для нас было принципиально. Есть вариант работы по ночам, если вдруг на выходные не окажется свободных бригад.
