Сообщение zevc » Вчера, 14:07

Девочки, привет! Я завела себе котенка, до этого никогда не было домашних животных. Если честно никак не можем друг к другу найти подход. Подскажите, у кого тоже были проблемы с питомцами или у меня такая ситуация получилась только? Очень интересно ваше мнение и может, вы мне что-то посоветуете насчет этого?