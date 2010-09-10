Зоопсихолог

Зоопсихолог

Сообщение zevc » Вчера, 14:07

Девочки, привет! Я завела себе котенка, до этого никогда не было домашних животных. Если честно никак не можем друг к другу найти подход. Подскажите, у кого тоже были проблемы с питомцами или у меня такая ситуация получилась только? Очень интересно ваше мнение и может, вы мне что-то посоветуете насчет этого?
Re: Зоопсихолог

Сообщение klonik » Вчера, 20:12

Привет, сейчас ведь есть зоопсихолог к которому вы можете обратиться и получить помощь с животными. Тем более зоопсихолог предлагает различные виды консультаций — онлайн-консультации, сопровождение и выезд на дом. Помогает реализовать план коррекции поведения кошки, предлагает работающие методы исправления поведения и даёт рекомендации по созданию правильной среды обитания для питомца. Если вы не можете наладить контакт со своим питомцем, то зоопсихолог на самом деле поможет вам в этом. Попробуйте обратиться, потому что услуги такого специалиста стоят недорого, а эффект очень на самом деле хороший. Я вам рекомендую обратиться к зоопсихологу, думаю вам он поможет наладить контакт с вашим новым питомцем.
