Гонконг
Гонконг
Недавно я нашла интересную статью на сайте https://explat.ru/blog/data-czentry-gon ... ya-dannyh/ про дата-центры в Гонконге. Там подробно рассказано, почему этот регион становится перспективной международной локацией для хранения данных. Автор объясняет, как Гонконг сочетает развитую инфраструктуру, стабильное законодательство и выгодное географическое расположение. Читая материал, я поняла, что инвестирование в дата-центры здесь может быть очень перспективным. Сайт дает полезную аналитику и конкретные цифры, что помогает принимать обоснованные решения.
