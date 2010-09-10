Подскажите

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 11:10

Какой коммутатор лучше всего выбрать? Какой более функциональный и надежный? Если вы что-то насчет этого можете мне посоветовать я буду только рада. Подскажите, потому что нам нужно приобрести коммутатор, а мы не знаем какой лучше всего выбрать. Буду надеяться, что кто-то мне все-таки поможет?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Я вам советую рассмотреть к приобретению коммутатор L3. По крайней мере в отличие от многих других есть интеграция коммутации и маршрутизации. Устройства объединяют функции L2-коммутаторов и маршрутизаторов, что упрощает управление сетью и повышает её производительность. У этого коммутатора высокая скорость работы с данными. L3-коммутаторы обеспечивают более быструю маршрутизацию по сравнению с традиционными маршрутизаторами за счёт аппаратной обработки трафика. Также такое устройство имеет гибкость и масштабируемость. Коммутаторы L3 легко интегрируются в сети различного масштаба, от корпоративных сетей до центров обработки данных. Поддержка Quality of Service позволяет приоритизировать критический трафик и управлять задержками, что полезно для мультимедийных приложений.
