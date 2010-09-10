Кухня

zevc
Сообщение zevc » Вчера, 19:12

Придумала себе кухню мечты, продумала все мелочи, даже цвет панелей. Но оказалось, что нужного мне цвета нет ни в одном магазине. Максимум могут под заказ сделать похожие, но это будет уже не то. Есть вариант заказать именно дверцы у мастера. Только где найти нужный материал?
klonik
Re: Кухня

Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Мы когда кухню обновляли, тоже фасады на заказ делали. Остановились на ЛДСП, брали тут https://list-plit.ru/ , цвет сама выбирала. Там же, если что, можно кромку подобрать, чтобы все в цвет было. По факту получилось ровно то, что я хотела. По цене вышло даже дешевле, чем если бы заказывать комплект. Ну а качество намного лучше, потому что мастер делал знакомый, прямо как для себя.
