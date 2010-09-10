Сообщение klonik » Сегодня, 11:23

Девочки, здравствуйте! Никак не могу найти для себя ортопедические стельки. Может, подскажите мне, где можно приобрести? А также мне очень интересно какие вообще материалы используются для изготовления верха ортопедических стелек? Если вы знаете, подскажите, пожалуйста.