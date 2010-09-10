Ортопедические стельки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3121
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ортопедические стельки

Сообщение klonik » Сегодня, 11:23

Девочки, здравствуйте! Никак не могу найти для себя ортопедические стельки. Может, подскажите мне, где можно приобрести? А также мне очень интересно какие вообще материалы используются для изготовления верха ортопедических стелек? Если вы знаете, подскажите, пожалуйста.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ортопедические стельки

Сообщение zevc » Сегодня, 15:08

Здравствуйте, я вам могу посоветовать взять ортопедические стельки тут https://ortopremium.ru/ . Компания сама занимается изготовлением индивидуальных ортопедических стелек для взрослых и детей. Использует специальное оборудование, чтобы делать стельки для модельной обуви с высоким каблуком. Можете обратиться и они вам за 20 минут предложат подходящую для вас стельки. А для верха ортопедических стелек чаще всего используется натуральная кожа. В зимний сезон могут применяться натуральный мех или флис. Обратитесь лучше в компанию по ссылке и сможете уточнить всю информацию у представителя, тем более компания специализируется на таких стельках для обуви.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя