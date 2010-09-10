Ортопедические стельки
Ортопедические стельки
Девочки, здравствуйте! Никак не могу найти для себя ортопедические стельки. Может, подскажите мне, где можно приобрести? А также мне очень интересно какие вообще материалы используются для изготовления верха ортопедических стелек? Если вы знаете, подскажите, пожалуйста.
Re: Ортопедические стельки
Здравствуйте, я вам могу посоветовать взять ортопедические стельки тут https://ortopremium.ru/ . Компания сама занимается изготовлением индивидуальных ортопедических стелек для взрослых и детей. Использует специальное оборудование, чтобы делать стельки для модельной обуви с высоким каблуком. Можете обратиться и они вам за 20 минут предложат подходящую для вас стельки. А для верха ортопедических стелек чаще всего используется натуральная кожа. В зимний сезон могут применяться натуральный мех или флис. Обратитесь лучше в компанию по ссылке и сможете уточнить всю информацию у представителя, тем более компания специализируется на таких стельках для обуви.
