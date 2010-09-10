Доставка воды в Зеленограде
Доставка воды в Зеленограде
Кто из Зеленограда, где можно заказать доставку питьевой на дом хорошего качества? Может, какая-то компания предлагает хорошие условия для заказа? Нужна вода хорошего качества, не знаю где лучше заказать. Если вы мне подскажите, где можно заказать я вам буду очень признательна за информацию.
Re: Доставка воды в Зеленограде
Мне очень нравится доставка воды в Зеленограде от компании «Первый источник». Вода вкусная, качественная и я даже ребенку своему даю без проблем. Мне очень нравится, что тут доставка осуществляется в день заказа при условии оформления заказа до 12:00. Если заказ оформлен после 12:00, доставка будет на следующий день. Если вы еще ни разу у них не заказывали, то для новых клиентов действует акция — бесплатный первый заказ. Можно сказать постоянно в этой компании доступны скидки на воду объёмом 19 литров (одноразовая и оборотная тара) — только при доставке по Зеленограду и только для новых клиентов. Так что пока есть такие хорошие скидки в этой компании, можно вам попробовать заказать. Я уверена, что вам очень понравится данный сервис доставки и вода, которую он предлагает.
