Поиск и расшифровка MCC-кодов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Поиск и расшифровка MCC-кодов
Здравствуйте! Слышала, что есть приложение, которое помогает хранить и отслеживать категории кешбэка по банковским картам. Подскажите, что это за приложение и как его лучше всего использовать? Может, кто-то из вас использовал такое приложение? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя