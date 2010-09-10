Поиск и расшифровка MCC-кодов
Поиск и расшифровка MCC-кодов
Здравствуйте! Слышала, что есть приложение, которое помогает хранить и отслеживать категории кешбэка по банковским картам. Подскажите, что это за приложение и как его лучше всего использовать? Может, кто-то из вас использовал такое приложение? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Поиск и расшифровка MCC-кодов
Добрый день, да, есть приложение procash.app. Которое как раз помогает произвести поиск и расшифровку MCC-кодов. MCC-код — это четырёхзначный код, который присваивается продавцам и компаниям по их виду деятельности. Он используется банками и платёжными системами (МИР, Visa, Mastercard и другими) для классификации операций по картам. Именно на основе этого кода банк определяет категорию покупки, чтобы начислить кешбэк по условиям вашей карты — например, «супермаркеты», «АЗС» или «кафе и рестораны». Попробуйте данный сервис, тем более очень удобно им пользоваться. Простой и самое главное понятный, сможет справиться абсолютно каждый человек.
