Сообщение klonik » 27 минут назад

Подскажите мне хороший СМС-центр для автоматических SMS-оповещений. Который помогает банкам, платёжным системам, интернет-магазинам и другим компаниям информировать своих клиентов. Может, у вас есть какой-то надежный и проверенный сервис?