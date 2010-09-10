Рассылка сообщений в telegram

klonik
Сообщение klonik » 27 минут назад

Подскажите мне хороший СМС-центр для автоматических SMS-оповещений. Который помогает банкам, платёжным системам, интернет-магазинам и другим компаниям информировать своих клиентов. Может, у вас есть какой-то надежный и проверенный сервис?
