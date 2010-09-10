Рассылка сообщений в telegram

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Подскажите мне хороший СМС-центр для автоматических SMS-оповещений. Который помогает банкам, платёжным системам, интернет-магазинам и другим компаниям информировать своих клиентов. Может, у вас есть какой-то надежный и проверенный сервис?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рассылка сообщений в telegram

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Я вам советую обратиться сюда https://smscentre.by/telegram-bots/ . Можно использовать автоматические сообщения или API сервиса для автоматизации работы с пользователями. Очень удобно для пользователей, так как можно использовать общие сервисные боты, у пользователей не будет засоряться список контактов разными ботами. Чем больше у ботов подписчиков, тем больше сообщений можно передать через него всем онлайн-сервисам. Допускается использование как своих ботов, так и общих сервисных, которыми пользуются все клиенты сервиса. Сервис автоматически отслеживает подключения и отключения пользователей к ботам, ведёт и обновляет базу всех подписчиков, что позволяет эффективно отправлять сообщения и получать ответы. Попробуйте обратиться к этому сервису, думаю, вы сможете понять все преимущества данного сервиса.
