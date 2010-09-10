Косметологический аппарат

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Косметологический аппарат

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Девочки, привет! Хочу обновить в своем салоне косметологические аппараты. Подскажите, кто реализует аппараты? Хотелось бы мне купить качественные и надежные аппараты. Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя