Косметологический аппарат
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Косметологический аппарат
Девочки, привет! Хочу обновить в своем салоне косметологические аппараты. Подскажите, кто реализует аппараты? Хотелось бы мне купить качественные и надежные аппараты. Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Косметологический аппарат
Привет, я покупала тут https://bellasystech.ru . Компания как раз специализируется на косметическом оборудовании и предлагает отличные аппараты. Вот не так давно я взяла у них аппарат для лифтинга, очень понравился и по стоимости невысокой. При этом видно, что аппарат качественный, надежный и прослужит долго. Еще хочу отметить, что здесь есть очень хорошие консультанты, которые обязательно вам помогут с выбором. Попробуйте обратится в компанию, думаю сможете у них приобрести для себя оптимальный вариант оборудования. Ассортимент оборудования на самом деле очень хороший, в общем советую вам обратиться в этот магазин. Сами знаете, сейчас найти хорошего качества не так просто оборудования. Но, тут компания предлагает отличные условия для сотрудничества.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей