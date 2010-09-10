Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3124
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:16

Какой есть поставщик дорожных и кровельных материалов в Москве? С мужем решили благоустраивать дачный участок, поэтому нам просто необходимы такие материалы. Может, вы мне подскажите, куда лучше всего стоит обратиться? Какая компания не только реализует, но еще и доставляет? Буду вам очень признательна за информацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:48

Я вам могу порекомендовать обратиться в торговую компанию «Бикра» https://bikra-m.ru . Они как раз реализуют дорожные и кровельные материалы. При чем от самых лучших производителей и по разумной цене. Есть доставка и предоставляют гарантию качества, что мне кажется очень важно сейчас. Советую вам перейти на официальную страницу компании и уточнить по поводу ассортимента всю необходимую информацию. Тем более тут есть очень опытные консультанты, которые при необходимости вам смогут помочь с выбором. Попробуйте обратиться, мне кажется, вы сможете здесь на хороших условиях приобрести весь необходимый материал с доставкой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей