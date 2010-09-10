Подскажите
Какой есть поставщик дорожных и кровельных материалов в Москве? С мужем решили благоустраивать дачный участок, поэтому нам просто необходимы такие материалы. Может, вы мне подскажите, куда лучше всего стоит обратиться? Какая компания не только реализует, но еще и доставляет? Буду вам очень признательна за информацию.
Re: Подскажите
Я вам могу порекомендовать обратиться в торговую компанию «Бикра» https://bikra-m.ru . Они как раз реализуют дорожные и кровельные материалы. При чем от самых лучших производителей и по разумной цене. Есть доставка и предоставляют гарантию качества, что мне кажется очень важно сейчас. Советую вам перейти на официальную страницу компании и уточнить по поводу ассортимента всю необходимую информацию. Тем более тут есть очень опытные консультанты, которые при необходимости вам смогут помочь с выбором. Попробуйте обратиться, мне кажется, вы сможете здесь на хороших условиях приобрести весь необходимый материал с доставкой.
