Сообщение zevc » Сегодня, 16:16

Какой есть поставщик дорожных и кровельных материалов в Москве? С мужем решили благоустраивать дачный участок, поэтому нам просто необходимы такие материалы. Может, вы мне подскажите, куда лучше всего стоит обратиться? Какая компания не только реализует, но еще и доставляет? Буду вам очень признательна за информацию.