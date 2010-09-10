Салон красоты

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Салон красоты

zevc » Сегодня, 17:32

Девочки, привет! Скажите, а какой есть хороший салон красоты в Москве? Хотелось бы чтобы там было много услуг и выполнялись они опытными специалистами. Может, вы мне что-то в этом плане подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Салон красоты

klonik » Сегодня, 20:03

Привет, мне нравится Салон Милан. Несколько раз обращалась и очень понравилось, как были выполнены услуги. Услуг предлагается очень много, мне кажется, можно полностью себя подготовить к какому-нибудь мероприятию и в принципе делать регулярный уход. В этом салоне красоты доступны услуги парикмахерского зала, забота о волосах, ногтевой сервис, эпиляция, косметология, инъекционная и аппаратная косметология, коррекция фигуры, эстетика лица и тела. Всего более 200 видов услуг и всех их делает опытные и квалифицированные специалисты. Если вы ни разу не посещали данный салон, попробуйте посетить процедуру и вы сможете по достоинству оценить все преимущества данного салона.
