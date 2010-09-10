Аппарат для RF-лифтинга
Аппарат для RF-лифтинга
Добрый день! Сейчас очень много на самом деле аппаратов для омоложения и подтягивания кожи. Может, вы мне подскажите какой есть самый эффективный и надежный? Какой является аппарат самый популярный? Если вы знаете такую информацию, я прошу мне подсказать что-то насчет этого. Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Аппарат для RF-лифтинга
Здравствуйте, премиальный аппарат Volnewmer отлично себя показывает в подтягивание кожи и омоложении. Вы в принципе тут https://volnewmer.ru можете узнать всю информацию о препарате. Мне кажется, что оно один из самых известных и эффективных аппаратов. Предоставляет выраженный волюмизирующий эффект (дополнительный объём и уплотнение кожи) сразу после процедуры, 4 вида наконечников и 2 системы манипул, что позволяет работать в различных зонах, возможность работы в деликатных зонах, включая верхнее и нижнее веко. Также непрерывное водяное охлаждение делает процедуру комфортной и защищает эпидермис, уменьшая болевые ощущения, уникальный дизайн наконечника со скрытыми краями и изогнутой формой, система определения импеданса в режиме реального времени и оптимальный режим работы Repeat.
