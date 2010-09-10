Металлическая защитная спираль
Металлическая защитная спираль
Чтобы защитить тормозные шланги нужна надёжная защита - металлическая спираль. Дайте совет кто сталкивался с такой проблемой. Где вы покупали такую защиту?
Re: Металлическая защитная спираль
Такая проблема была и мы её решили. Правда не сразу нашли металлическую защитную спираль с нужными нам характеристиками. Обнаружили её только в компании Урдюга https://urduga.ru/. Подошла на все 100%, лучше и не придумаешь. Наверняка и вы там найдёте нужный вариант.
