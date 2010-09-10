Металлическая защитная спираль

Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Металлическая защитная спираль

Сообщение Companion » Сегодня, 18:25

Чтобы защитить тормозные шланги нужна надёжная защита - металлическая спираль. Дайте совет кто сталкивался с такой проблемой. Где вы покупали такую защиту?
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Металлическая защитная спираль

Сообщение Володя9 » Сегодня, 18:41

Такая проблема была и мы её решили. Правда не сразу нашли металлическую защитную спираль с нужными нам характеристиками. Обнаружили её только в компании Урдюга https://urduga.ru/. Подошла на все 100%, лучше и не придумаешь. Наверняка и вы там найдёте нужный вариант.
5006
